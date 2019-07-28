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  • 29.07.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 09:15

29 Temmuz /TL ne kadar oldu? İşte güncel dolar kuru

/TL perşembe günkü Merkez Bankası kararı sonrasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonrası için kademeli indirimi çağrısı yapmasının ardından 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

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