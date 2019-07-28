Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü.
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