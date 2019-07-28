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  • 29.07.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 09:30

29 Temmuz gram ve fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD ekonomik büyüme verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve güçlü istihdam verisiyle düştü. Düğün sezonunda oldukça rağbet gören fiyatı dün kapanışta yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

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