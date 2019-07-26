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  • 26.07.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 15:00

yeni kampanya başlattı 350 TL taksitle ev fırsatı

Dar ve orta gelirli aileleri konut sahibi yapmaya devam eden Başkanlığı yeni konut üretim çalışmalarını sürdürüyor. dar gelirli vatandaşlar için 305 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. İşte 500 TL'den az taksitli TOKİ projeleri haberimizde sizlerle olacak. TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi ile vatandaşlarımızı ev sahibi yaptı.

TOKİ yeni kampanya başlattı 350 TL taksitle ev fırsatı

2019 TOKİ alt gelir grubu çekilişsiz kurasız yeni konutlar! TOKİ yeni kampanya 350 taksitle ev başvuru şartları. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni konutlar üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 305 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. TOKİ son dönemde alım gücü düşük vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesinde çok iyi bir sınav verdi ve binlerce vatandaş artık ev sahibi oldu. TOKİ şimdi yeni projelerin startını verdi.

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