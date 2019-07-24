Hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmaları adında başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklenecek.