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  • 26.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 12:01

Bakan müjdeyi verdi! O ilimizde üretimi başladı

Yurt içinde yer altı kaynaklarını arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklayan , Diyarbakır'da bir saha keşfi yapıldığını söyledi. Dönmez, "Diyarbakır’da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık. Netice alırsak yılda en az 5-6 tane hidrolik çatlatma yöntemiyle üretim planlıyoruz." dedi.

Yurt içindeki yer altı arama faaliyetleri hakkında bilgi veren Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Diyarbakır'da bir saha keşfi yaptık. Orada ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle üretime başladık. Sadece düşeyde bir hidrolik çatlatma yöntemiydi. Şu anda hem düşey hem de yatay ilerleyerek hidrolik çatlatmayı da ilk defa denemiş olacağız. Birkaç hafta içerisinde orada denemelere başlayacağız." dedi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dönmez, hidrokarbonla petrol aramaları için şunları söyledi:

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