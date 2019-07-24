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  • 24.07.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:16

SSK Bağ-Kur alınır? Emekli çift maaş kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir?

Milyonlarca emekli SSK Bağ-Kur alma koşullarını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilere vefat eden anne-baba veya eş üzerinden belirli şartlarda maaş bağlandığı herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "SSK Bağ-Kur emekli çift maaş alınır?" sorusu yer alıyor. Peki, emekli çift maaş kimlere verilir?

SSK Bağ-Kur emeklisi çift maaş alınır?

Emekli vatandaşlar çift maaş alma konusundaki araştırmalarına devam ediyor. anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Bazı durumlarda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Bu duruma da dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı isimler de veriliyor. İşte emekli çift maaş alma hakkında bilgiler...

TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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