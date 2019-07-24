Emekli vatandaşlar çift maaş alma konusundaki araştırmalarına devam ediyor. anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Bazı durumlarda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Bu duruma da dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı isimler de veriliyor. İşte emekli çift maaş alma hakkında bilgiler...

TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.