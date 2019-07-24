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  • 25.07.2019 00:56
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 00:56

ne zaman ödenecek? ödeme tarihi ne zaman?

Yaklaşık 12.5 milyon nın ödeneceği tarihe odaklandı. Emekliye maaş farkı ödemesinin hangi tarihte yapılacağı bu nedenle merak konusu oldu. Peki, milyonların beklediği ? Emekli maaş farkları ödeme tarihi ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor. Milyonlar farkların yatırılacağı tarih hakkında araştırma yapıyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ödeme tarihi ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri tahsis numaralarına göre gün gün zamlı ödemelerini almaya başladı. Sıra Bağ-Kur ve memur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

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