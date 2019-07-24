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  • 25.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 12:46

ücretleri oldukça merak ediliyor! Emekliye bin lira

ücretleri oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli oranı ve hangi nın ne kadar vereceğini merak ediyor. Bu bağlamda 300, 375, 450 TL veren bankaların promosyon ücretleri Temmuz'da bin TL'ye kadar çıktı. Ayrıca bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor.

Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor.

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