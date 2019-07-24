Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor.