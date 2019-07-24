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  • 24.07.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:35

son dakika! 24 Temmuz canlı altın fiyatı: , çeyrek, tam altın fiyatı

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan işlem gördü. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? İşte 24 Temmuz ...

Altın fiyatları Ortadoğu endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin artmasına bağlı olarak dün gördüğü bir haftanın dip seviyesinden uzaklaştı ancak doların güçlenmesi kazanımları sınırladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Temmuz Çarşamba günü gram altın 260,80 liradan alınırken, 260,85 liradan satılıyor.

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