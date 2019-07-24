Altın fiyatları Ortadoğu endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin artmasına bağlı olarak dün gördüğü bir haftanın dip seviyesinden uzaklaştı ancak doların güçlenmesi kazanımları sınırladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
24 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
24 Temmuz Çarşamba günü gram altın 260,80 liradan alınırken, 260,85 liradan satılıyor.
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