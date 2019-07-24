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  • 25.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 16:33

25 Temmuz kredi oranları! İşte 6 ay ertelemeli krediler...

25 Temmuz banka kredi oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve . Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette hakkında bilgi edinmek istiyor.

Bankalardan 6 ay ertelemeli tatil kredisi!

25 Temmuz'da yani bugün en fazla aratılan konuların başında bayram ve tatil kredileri geliyor. Bankalar kredi verme konusunda rekabet içine girdi. Özellikle Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor.

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