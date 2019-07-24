25 Temmuz'da yani bugün en fazla aratılan konuların başında bayram ve tatil kredileri geliyor. Bankalar kredi verme konusunda rekabet içine girdi. Özellikle Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor.
25 Temmuz kredi faiz oranları! İşte 6 ay ertelemeli krediler...
25 Temmuz banka banka kredi faiz oranları son durum! İşte 6 ay ertelemeli ihtiyaç bayram ve tatil kredisi. Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette banka banka kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor.
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