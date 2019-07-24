25 Temmuz'da yani bugün en fazla aratılan konuların başında bayram ve tatil kredileri geliyor. Bankalar kredi verme konusunda rekabet içine girdi. Özellikle Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi faiz oranları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor.