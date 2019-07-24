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  • 24.07.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:31

'de yayımlandı! ve motorinde yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin usul ve esaslarını belirledi. EPDK'nın kararları 'de yayımlandı.

Benzin ve motorinde yeni dönem

Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı lisans sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıtı piyasaya sunmadan önce kullanılacak katkı maddesinin akaryakıtın özelliklerini hangi şekilde ve ölçüde iyileştirildiğine ilişkin bilgileri ve raporları kuruma sunacak. Yabancı dilde olması durumunda bunu Türkçe tercümesi ile kuruma iletecek.

Katkı maddeleri, akaryakıtı teknik düzenlemelere aykırı halde getiremeyecek ve metalik unsur içermeyecek.

EN AZ BEŞ YIL
Ayrıca, farklılaştırılmış akaryakıt elde edilmesine ilişkin katkı maddesinin edinimine ve akaryakıta katkılanmasına ilişkin her türlü bilgi, belge ve rapor gerektiğinde kurum tarafından talep edildiğinde sunmak üzere dağıtıcı lisans sahibi tarafından en az beş yıl süreyle saklanacak.

Ek olarak, farklılaştırılmış akaryakıt, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemeyecek.

Söz konusu karar, 5015 saylı Petrol Piyasası Kanunu'nun 1, 3 ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlandı 24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

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