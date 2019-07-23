Temmuz ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Banka banka güncel faiz oranlarında araştırmalarında artış yaşanıyor. Peki, banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.15

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.53