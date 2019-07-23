Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.07.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 23:12

2019 ne kadar? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi

Hangi bankada nın ne kadar olduğu merak konusu oldu. Binlerce vatandaş internette hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bu nedenle banka banka sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi oranları...

Banka banka kredi faiz oranları ne kadar?

Temmuz ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Banka banka güncel faiz oranlarında araştırmalarında artış yaşanıyor. Peki, banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını güncel bir şekilde derledik. İşte kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.15
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.53

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt, konut kredisi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri