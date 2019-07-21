Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 21 Temmuz Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde Trump'ın yaptırımlar konusunda pozitif algılanan açıklamalarının ardından TL değer kazanırken, dolar/TL gün içinde dar bantta seyretti. Güncel döviz kurları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları... ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir.