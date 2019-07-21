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  • 21.07.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:37

güncel kurları! Dolar kuru kaç para oldu?

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. S-400 teslimatının başlamasıyla Cuma günü 5.7780 seviyesine kadar yükselen , Fitch'in not indirimine rağmen aşağı yönlü bir seyir izliyordu. 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,89, avro/TL yüzde 1,93 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 102.881,90, en düşük 97.633,85 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,89 artışla 101.849,19 puandan tamamladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, başta olmak üzere birçok ülkenin para birimidir.

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 21 Temmuz Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar son dakika... Haftanın son işlem gününde Trump'ın yaptırımlar konusunda pozitif algılanan açıklamalarının ardından TL değer kazanırken, dolar/TL gün içinde dar bantta seyretti. Güncel döviz kurları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Temmuz güncel döviz kurları... ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir.

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