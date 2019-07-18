19 Temmuz konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Ortalama olarak 5 haftadır yavaş yavaş düşen konut kredileri bu hafta %1,5'in altına inmiş durumdalar. Konut kredisi faiz oranları ortalaması ise %1,96 seviyesine kadar düştü. Yapılan tahminlere göre enflasyonda tek haneli rakamlara inilmesi durumunda konut kredisi faiz oranlarının da %1 seviyesinin altına ineceği ön görülüyor. Peki 19 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları nedir?