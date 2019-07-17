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  • 17.07.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:57

nda son durum ne? Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?

Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ndaki son durumu hakkında araştırma yapıyor. Yaz aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merakla sorgulatılıyor. Haberimizde kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar için banka banka kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Garanti, Akbank ihtiyaç, taşıt, ...

Kredi faiz oranları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5

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