Kredi faiz oranları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Hangi bankada kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Akbank kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.8
Taşıt kredisi: 1.76
Konut kredisi: 1.5
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