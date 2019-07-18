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  • 18.07.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 10:39

konut kredisi oranları son durum! , Vakıfbank, konut kredi başvuru şartları nedir?

konut kredisi oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda , Vakıfbank, konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Ortalama olarak 5 haftadır yavaş yavaş düşen konut kredileri bu hafta %1,5’in altına inmiş durumdalar. Konut kredisi faiz oranları ortalaması ise %1,96 seviyesine kadar düştü. Yapılan tahminlere göre enflasyonda tek haneli rakamlara inilmesi durumunda konut kredisi faiz oranlarının da %1 seviyesinin altına ineceği ön görülüyor. Peki son durum nedir? Ziraat sı, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları nedir?

18 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Konut kredisinde geçen hafta 5 banka; Akbank, Garanti BBVA, İNG, HSBC, ŞekerBank ve kampanyalı konut kredisi için ICBC Bank faiz indirimi uyguladı. DenizBank ise kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını arttırdı.

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HaberlerEkonomi Haberleri18 Temmuz konut kredisi faiz oranları son durum! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları nedir?
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