Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,3 puan yükselerek yüzde 23,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,5 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.