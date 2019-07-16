Girişimcilere dev destek

Ekonomik büyümeye katkısı nedeniyle sıkça gündeme gelen Kredi Garanti Fonu 750 bin işletmeye 350 milyar liralık kredi kullandırarak dünya rekoruna imza atarken önemli bir atağa daha geçiyor. Fon sistemi geliştirilerek, girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak. Kredilerin yüzde 76'sı KOBİ'lere, yüzde 34'ü imalatçı-ihracatçı firmalara kullandırılırken, yeni imkanlar da getiriliyor.
GİRİŞİM DESTEK PAKETİ:
Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.
HEM ÇALIŞ HEM GİRİŞİMCİ OL:
Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.
ESNAF DESTEK SİSTEMİ YENİLENİYOR:
Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi hayata geçirilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanacak.
TÜRKİYE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ: Girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, desteklerin özetlendiği bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.
GİRİŞİM DESTEK PAKETİ:
Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.
HEM ÇALIŞ HEM GİRİŞİMCİ OL:
Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.
ESNAF DESTEK SİSTEMİ YENİLENİYOR:
Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi hayata geçirilecek. Hazine destekli kullandırılan kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete, yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanacak.
TÜRKİYE GİRİŞİM EKOSİSTEMİ: Girişimcilerin kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, desteklerin özetlendiği bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.
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