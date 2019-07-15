Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na az bir zaman kala ikramiyelerin ödeneceği tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.