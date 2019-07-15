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  • 16.07.2019 01:18
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 01:18

ne zaman yatırılacak? ne zaman?

31 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler Kurban Bayramı'nda bir ikramiye daha alacak. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emekli ikramiyelerin yatırılma tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, ne zaman yatırılacak? ne zaman? İşte ikramiyelere dair detaylar...

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na az bir zaman kala ikramiyelerin ödeneceği tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

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