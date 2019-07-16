Faiz indirimi sinyali

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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Murat Uysal, "Mevcut gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor" diyerek, politika inde indirime kapı araladı. İlk açıklamasını yapan Uysal, nın kurumsal şeffaflığını artırmaya ve politika iletişimini güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz" dedi. Uysal, finansal istikrara katkı için zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarruflarında bulunan araçları etkin kullanacaklarını vurguladı.
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