Faiz indirimi sinyali

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal açıklamalarda bulundu. Uysal açıklamasında, "Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz." dedi.