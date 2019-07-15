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  • 15.07.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 14:17

Son dakika: 'ndan önemli açıklama

Son dakika haberine göre Başkanı Murat Uysal açıklamalarda bulundu. Uysal açıklamasında, "Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz." dedi.

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

'nın yeni Başkanı Murat Uysal önemli açıklamalar yaptı. Uysal açıklamalarında enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörlerin yakından izlendiğini belirterek, "Gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız." dedi.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sağlıklı ve kapsayıcı bir büyüme fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini güçlendirir.
Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz.
Para politikası süreçlerinin tasarımında, makrok göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz
Kurumsal şeffaflığımızı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımlarının üzerinde çalışıyoruz.
Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağız.
Mevcut gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor. Bu çerçevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir.

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