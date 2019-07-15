Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis'e gelecek. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu anlamda Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için ayrıca iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ek olarak bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Sadece çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının haricinde tutuluyor. Son olarak 7 senelik (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Peki erken emekli olma şartları nedir? Ne süre kaç yaşında erken emekli olurum işte detaylar