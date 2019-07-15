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  • 15.07.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 18:29

Memur maaşları yarın yatırılacak mı? ne zaman ödenecek?

İlk altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memura yapılacak zam oranları da netleşti. Zam oranlarının netleşmesinin ardından " ne zaman yatırılacak?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer almaya başladı. Peki, ? İşte cevabı...

Memur zamlı maaşları ne zaman yatırılacak?

Memurlar enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşların ödenme tarihini beklemeye başladı. Emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihler belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur şimdi maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? İşte memur ve emeklilerin maaşlarının yatırılma tarihi...

MEMUR MAAŞLARI YARIN ÖDENECEK Mİ?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak.

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