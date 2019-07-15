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  • 15.07.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:44

nasıl yapılır? İşte memur zamlı maaş hesaplama işlemi...

Memur ve emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından memur maaşlarının yatırılacağı tarih merakla araştırılıyor. Maaşlar yatırılmadan önce yüz binlerce memur " nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte memur maaş hesaplama işlemi...

Memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Memurlar zamlı maaşlar yatırılmadan önce Memur maaş hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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