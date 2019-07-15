İlk altı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli zamlı maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Maaşlar yatırılmadan önce emekli zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama işlemiyle ilgili merak edilenler...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ