16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Hangi illerde maaşların yatırıldığı ise merak konusu. İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde... Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştirilebilecek.