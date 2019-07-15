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  • 16.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:26

16 Temmuz !

16 Temmuz ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında yer alan evde bakım maaşı bakiye takibi farklı yollar ile yapılabiliyor. Temmuz ayının ortasında hangi illerde evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldı merak ediliyor. İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Detaylar haberimizde...

16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile gerçekleştirilebiliyor. Hangi illerde maaşların yatırıldığı ise merak konusu. İşte 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde... Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştirilebilecek.

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