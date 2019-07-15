Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis'e gelecek. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu anlamda Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için ayrıca iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor.