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  • 16.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:26

te yaşa takılanlara müjde gibi bir haber 'dan geldi

Yüz binlerce kişiye erken emekliliğin yolunu açacak, tasarı Meclis'e geliyor. Kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına dahil edilecek. Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları! Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesapla. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün.

Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde benzer biçimde bir haber SGK'dan geldi. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis'e gelecek. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu anlamda Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için ayrıca iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor.

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