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  • 10.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 15:40

Taşeron işçiye ve mı yapılacak mı?

Taşeron işçi haberi: Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş mı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü.

BEŞTEPE'DE GÜNDEM TAŞERON

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, yılan hikayesine dönen kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü. Son işsizlik rakamlarının ve istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme de yapıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Erdoğan, sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kıdem tazminatıyla ilgili, "Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. İşçi, işveren ve hükümet mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz" demişti.

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