67 ilde gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Sosyal konutların kura tarihleri ve kura çekiliş sonuçlarına TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Başvuruda bulunup kura sonuçlarına göre listede yer almayan vatandaşlar TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru para iadesi hangi bankadan alınır?

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.