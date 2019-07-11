En uygun krediyi hangi banka veriyor? 11 Temmuz banka banka kredi paketleri konut kredisi faiz oranları listesi! TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamları sonrası, yıllık bazda düşen enflasyon konut kredilerini de geriletti. Geçtiğimiz ay bankalar tarafından duyurulan enflasyona endeksli konut kredilerinin faiz oranları da düşen enflasyonla birlikte geri çekilmiş oldu. Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası'nın devreye soktuğu ve diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Sabit faizli konut kredilerinde şuan oran en düşük 1.65 civarında. Enflasyondaki düşüsün sürmesi halinde, 10 yıl yani 120 aylık Enflasyon endeksli konut kredisi kullananlar 100 bin TL'de 30-35 bin TL'ye varan avantaj sağlayabilecek.