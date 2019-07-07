Yaz aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yüzden bankalar arasında en düşük faiz oranları merakla araştırılıyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.86

Konut kredisi: 1.55