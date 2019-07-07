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  • 07.07.2019 22:36
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:40

ne kadar? Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nın ne kadar olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar internette büyük bir merakla " oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarını derledik. İşte kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt, konut kredisi faiz oranları

Yaz aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yüzden bankalar arasında en düşük faiz oranları merakla araştırılıyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.9
Taşıt kredisi: 1.86
Konut kredisi: 1.55

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