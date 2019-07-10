23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri 23 Haziran'da gerçekleştirildi. Sonuçların kısa sürede açıklanmasının ardından İstanbul'un yeni belediye başkanı belli oldu. Sandıklarda görev alan sandık kurulu başkanları ve sandık görevlilerinin ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili detaylar...

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Seçim görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.