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  • 09.07.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 14:59

Uluslararası kuruluştan dikkat çeken araştırma! 131,6 milyar dolar marka değeri ile zirvede

'de 30 büyükşehir arasında 131,6 milyar dolar marka değeri ile ilk sırada yer alırken bunu 35,5 milyar dolarla , 24,2 milyar dolarla takip etti.

İstanbul zirvede!

Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez büyükşehirleri için yapılan "TURKEY METROPOL 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu.

131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla , 24 milyar 229 milyon dolarla , 16 milyar 44 milyon dolarla , 15 milyar 769 milyon dolarla , 10 milyar 358 milyon dolarla , 7 milyar 837 milyon dolarla , 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla , 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

5 milyar 844 milyon dolarlık marka değeri ile 11'inci sırada yer alırken, 5 milyar 494 milyon dolarla 12'nci, 5 milyar 202 milyon dolarla 13'üncü, 4 milyar 997 milyon dolarla 14'ncü, Sakarya 4 milyar 445 milyon dolarla 15'inci, Balıkesir 4 milyar 366 milyon dolarla 16'ncı, Denizli 4 milyar 249 milyon dolarla 17'nci, Samsun 4 milyar 44 milyon dolarla 18'inci, Eskişehir 4 milyar 13 milyon dolarla 19'uncu, 3 milyar 999 milyon dolarla 20'nci sırada yer aldı.

Bu şehirleri Aydın, , , Kahramanmaraş, , , Erzurum, ve Mardin takip ederken, marka değeri en düşük olan ve en son sırada yer alan büyükşehir ise Van oldu.

İZMİR'İN MARKA GÜCÜ ANKARA'YI GEÇTİ
Öte yandan "Toplum", "Yatırım Ortamı" ve "Üretim Gücü" yönlerinden analiz edilen araştırma sonuçlarına göre de Türkiye metropollerinin marka gücü belirlendi.

İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88,6'lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, 41,4 puan alan Şanlıurfa ise listenin sonunda yer aldı.

İzmir 88,1 puanla 2'nci, Ankara 82,9 puanla 3'üncü, Antalya 78,4 puanla 4'üncü, Bursa 76,3 puanla 5'inci, Muğla 69,3 puanla 6'ncı, Konya 66,7 puanla 7'nci, Trabzon 66,7 puanla 8'inci sırada, Kocaeli 66,4 puanla 9'uncu, Adana 64,4 puanla 10'uncu oldu.

Büyükşehirlerin "TURKEY METROPOL 30" araştırması sıralaması, marka değeri ve marka güçleri şöyle:

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