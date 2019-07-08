Erken emeklilikte yaşa takılanlara müjde gibi bir haber SGK'dan geldi. Erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu bağlamda

Çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için yetişim döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ek olarak bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor.