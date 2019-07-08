AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş AK Parti'nin tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş paket kapsamında varlık barışında sürenin 6 ay daha uzatılacağını açıklarken, klonlanmış telefonların da 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacağını açıkladı.

İşte Muş'un açıklamasından satır başları:

Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu paketimizin içerisinde varlık barışının süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Bu aynı zamanda Türk ticaret kanunuyla da uyumlu hale gelmiş olacak. Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.

KLONLANMIŞ TELEFONLAR KULLANIMA KAPATILACAK

Yurt dışına çıkış harcının 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulundayız. Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir.

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. "Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler." Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.