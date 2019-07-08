Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emeklilere bayram ettirecek, çünkü hükümetin 1000 lira ikramiye sözü var. Geçtiğimiz sene itibarıyla bayram ikramiyesi alan emekliler, bu sene bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.