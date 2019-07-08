İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları 4 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de İŞKUR'un resmi sitesinden erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Sosyal Çalışma Programı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor? Sosyal Çalışma Programı haftalık çalışma süresi ve günlük ücret ne kadar? İşte Sosyal Çalışma Programı hakkında bilinmesi gerekenler...

GÜNLÜK VE HAFTALIK SOSYAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.