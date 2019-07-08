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  • 08.07.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 17:44

Son dakika: Motorinde 15 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Motorinin nda gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruşluk indirim yapılacak.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, 'da ortalama 6,53 liradan satılan motorinin 6,38 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,46 liradan 6,31 liraya, 'de 6,54 liradan 6,39 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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