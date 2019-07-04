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  • 04.07.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 10:36

SON DAKİKA: 'ndan açıklaması

Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yanyınladı. Raporda, "Tüketici undaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici unu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.



'nın raporunda "Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir." ifadesi yer aldı.

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