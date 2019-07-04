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  • 05.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:00

Konut kredisi leri düştü! Binlerce lira cepte kalacak

TÜİK tarafından dün açıklanan rakamları sonrası, yıllık bazda düşen enflasyon konut kredilerini de geriletti. Geçtiğimiz ay lar tarafından duyurulan enflasyona endeksli konut kredilerinin oranları da düşen enflasyonla birlikte geri çekilmiş oldu.

Ev alma hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı ve devreye soktuğu diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu.

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