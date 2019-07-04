Ev alma hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Ziraat Bankası'nın başlattığı ve devreye soktuğu diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu.