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  • 04.07.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 10:56

Son dakika haberi: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! 20 bin kura ile e yerleştirilecek

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , na 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi. Selçuk, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde e yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." dedi.

Bakan müjdeyi verdi! 20 bin genç işe yerleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve , na 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.

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