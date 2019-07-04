Dul ve yetim kadınların çift maaş alma şartı ölen bireyin SGK'tan emekli olma statüsüne nazaran alacağı maaş sayısında değişikliğe gidildi.Çift maaş alma sistemi değişti. Bazı şartları yerine getirdiğiniz taktirde özellikle hanım emeklilere çifte maaş imkanı tanınıyor. Bu bağlamda ikinci maaş konusunda SSK ve Bağkur'lular şanslı gibi gözüküyor. Ancak yasal olarak birçok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum olacak. Peki Kimler çift emekli maaşı alabilir? Kimler SGK'dan çift maaş alabilir? Çift emekli maaşı almanın şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte emekli maaşlarına ilişkin haberlerin detayları…