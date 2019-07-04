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  • 04.07.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 21:01

başvuru sonuçları açıklandı! SÇP kura sonuçları nereden sorgulanır?

Üniversite öğrencilerinin yaz tatilinde iş konusunda tecrübe kazanması için başlatılan Sosyal Çalışma Programı'nın kura sonuçları merakla araştırılıyor. Başvuruda bulunan öğrenciler merakla başvuru sonuçlarını bekliyor. Heyecanla beklenen sonuçlar saat 21.00'de açıklandı. Peki, SÇP kura sonuçları nereden sorgulanır?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları açıklandı!

Sosyal Çalışma Programı başvurularının ardından gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları nereden sorgulanır?

KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.

SÇP KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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