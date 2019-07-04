Sosyal Çalışma Programı başvurularının ardından gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları nereden sorgulanır?
KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Kura sonuçları saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.
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