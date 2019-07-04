Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneğinden (TAYSAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için en güçlü aday olarak gösterildiği bugünlerde, Alman basın mensupları da Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu.

TAYSAD ve İstanbul Ticaret Odası ( İTO) iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Alman basın heyeti, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da yer alan birçok otomotiv fabrikası ile Ford Otosan, Coşkunöz, Mako, Benteler, Takosan, Maysan Mando gibi tedarik firmalarını ziyaret ederek Türk otomotiv sektörünün geçmişten günümüze yakaladığı ivmeyi yakından takip etme imkanı elde etti.

Türk otomotiv sanayinin elde ettiği başarılar konusunda bilgilendirilen Alman ekonomi gazetecileri, otomotiv tedarik sanayi konusunda Türkiye'nin geldiği noktayı da yakından görme imkanı buldu.

ALMAN BASINI SEKTÖR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında ise Türkiye'nin ekonomik yapısı ve otomotiv sanayinin bu yapıdaki konumu hakkında bilgi verildi. Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye, hatırı sayılır derecede bir insan sermayesine ve iş gücüne, iyi bir ulaşım altyapısı ile lojistik bilgisine sahip olduğu aktarıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin de ekonomi noktasında merkezi bir rol oynadığının vurgulandığı toplantıda, Toyota, Ford, Fiat, Mercedes, MAN, Honda ve Renault gibi 14 farklı üreticinin 2018 yılında Türkiye'de yüzde 85'i ihraç edilen yaklaşık 1,55 milyon araç üretimini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türk otomotiv endüstrisinin AB'de otobüs üretiminde birinci, hafif ticari araç üretiminde üçüncü, binek otomobil üretiminde yedinci ve toplam üretimde ise dünyada on beşinci sırada yer aldığı hatırlatılan toplantıda, Türkiye'nin, Avrupa otomotiv ve tedarik sanayi endüstrisi için dünya çapında kilit bir global merkez olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE PAZARINA YAPILAN YATIRIMLAR EKONOMİK AKLA UYGUN"

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türk ve Avrupalı otomotiv üreticileri ile tedarik sanayi firmaları arasındaki iş birliği potansiyelinin önemine işaret etti.

Alman otomotiv üreticileri ve tedarik sanayi firmalarının Türkiye pazarına yaptıkları yatırımların ekonomik rasyonaliteye uygun olduğunu belirten Kanca, "Türkiye'de rakip ülkelerle kıyaslandığında son derece iş ve üretim dostu bir ortama sahibiz. Türkiye, kalifiye ve motive iş yönetim gücü, uygun enerji fiyatları, piyasa ve ham madde pazarına kolay ulaşım sağlayan olağanüstü bir coğrafik konumda bulunuyor. Bununla birlikte, sunulan devlet destekleri ile inovasyona dönük Ar-Ge faaliyetleri de teşvik ediliyor." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de AB'den, Türkiye ile Gümrük Birliği'ni güncellemesini ve Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun kalkmasını beklediklerini kaydetti.