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  • 03.07.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:29

ne zaman başlıyor? SÇP üniversite öğrencileri iş kurası ne zaman?

İŞKUR tarafından başlatılan Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi başvuruda bulunan binlerce öğrenci kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, ne zaman başlıyor? SÇP üniversite öğrencileri iş kurası ne zaman? İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programına dair merak edilenler...

İŞKUR Sosyal Çalışma programı ne zaman başlıyor?

İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş imkanı sunan Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri merakla bekleniyor. Başvuru yapan binlerce öğrenci kura çekiliş tarihini beklemeye başladı. Peki, Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başvuru sonuçlarına göre çalışacak öğrenciler ise 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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