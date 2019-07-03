İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş imkanı sunan Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri merakla bekleniyor. Başvuru yapan binlerce öğrenci kura çekiliş tarihini beklemeye başladı. Peki, Sosyal Çalışma Programı kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başvuru sonuçlarına göre çalışacak öğrenciler ise 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda kura ile belirlenecek.