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  • 04.07.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 22:22

haftalık çalışma saati ne kadar? ne kadar?

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş imkanı sunan Sosyal Çalışma Programı'nın kura sonuçları saat 21.00'de İŞKUR tarafından açıklandı. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler haftalık çalışma saati ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne kadar? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

Sosyal Çalışma Programı haftalık çalışma saati ne kadar?

Öğrenciler tarafından merakla beklenen İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler şimdi Sosyal Çalışma Programı ile ilgili detaylara çevrildi. İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı hakkında merak edilenler...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADAR?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

GÜNLÜK VE HAFTALIK SOSYAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

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