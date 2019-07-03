Temmuz ayı evde bakım maaşları ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Temmuz ayının gelmesiyle evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

Evde bakım maaşı her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmaktadır. Evde bakım paralarının ödemeleri her ay illere göre çeşitlilik gösteriyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından evde bakım maaşı ödeme tarihleri internette sorgulatılıyor. Peki, evde bakım maaşı Temmuz ayında ne zaman ödenecek? EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? Evde bakım maaşları Temmuz ayının ortalarına doğru yatırılmaya başlanacak. HABERİN DEVAMI

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