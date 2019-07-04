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  • 04.07.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:38

Son dakika: da düşüş sürüyor! İşte dolar ve da son durum

Son dakika haberine göre enflasyon rakamlarında yaşanan düşüş sonrası Borsa İstanbul endeksi 100 bin barajını aşarken, uzun zaman sonra ilk kez 5,60 TL seviyesinin altına indi. Dün kapanışta 5,62 TL seviyelerinde olan dolar, bu sabah güne 5,60 TL'nin altında başladı. ise aynı dakikalarda 6,32 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...

Dolarda düşüş sürüyor

kuru, beklentilerin biraz altında gelen enflasyon verisi sonrasında iki yönlü hareket etti. 5.60 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL gelen alımların etkisiyle tekrar 5.65 üzerini gördü. Dün kurda kapanış 5.6216 ile oldu. Bugün ise 5,60'ın altını gören dolar 5,59 seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan, bireysel döviz alımında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den 2'ye çıkarılmasının planlandığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu oranın artırılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Böylelikle yurtiçi yerleşiklerin dolarize olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları geçen hafta 1.4 milyar dolar artarak 115 milyar doları geçmişti.

Piyasalarda baz etkisiyle gerileyen enflasyonun ardından ana gündem Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi.

Dolar bu gelişmeler öncesi 4 Temmuz günü 5.59-5,60 seviyesinde, ise 6.35 seviyesinde işlem görüyor ve aşağı yönlü hareket söz konusu.

DOLAR NE KADAR?
Saat 09.30 itibarıyla dolar 5,6084 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?
Saat 09.30 itibarıyla euro 6,3284 TL'den işlem görüyor.

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