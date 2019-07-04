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  • 04.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:12

son dakika! Bugün , gram, çeyrek, ne kadar? 4 Temmuz

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 256,20 liradan işlem gördü. Güncel altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları Fed'in faizleri düşürmesi beklenen bir ortamda ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle hafif yükselirken, yatırımcılar ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde yön bulmaya çalışıyorlar. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,419.23 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 TEMMUZ 2019)

Yatırım amaçlı kullanılan ve düğün-nişan sezonunda rağbet gören altın fiyatları enflasyon verileri sonrası geriledi. İşte 4 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altındaki yükselişten sonra en çok tercih edilen altın türü olan gram altın şu dakikalarda 255,76 seviyesinde alınırken, 255,82 TL'den satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, 14, 18 ve 22 ayar bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret edin...

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