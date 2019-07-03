Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Afyon'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Afyon kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, TOKİ Afyon kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Afyon merkez projesinde kura çekilişleri 3 Temmuz tarihinde yapılacaktı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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