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  • 03.07.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 20:07

kura sonuçları açıklandı mı? nereden öğrenilir?

TOKİ 50 bin konut projesinde kura çekilişleri için heyecan sürüyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri 2 Temmuz Salı günü tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekilişleriyle birlikte listede ismi yer alan kişiler belli oldu. Şimdi Afyon'daki konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, nereden öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ Afyon kura sonuçları açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Afyon'daki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Afyon kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, TOKİ Afyon kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Afyon merkez projesinde kura çekilişleri 3 Temmuz tarihinde yapılacaktı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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